У Суркова объяснили, что Украина не получит реального суверенитета над Донбассом

07.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

От минских соглашений Украина получит лишь символический суверенитет над неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Об этом в своем телеграм-канале пишет близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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«У Зеленского сильный мандат. Если он им не сможет воспользоваться – это его проблемы. В его силах сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной, в которой нет реваншистских настроений, которая не несет угрозы людям в Донбассе. И нужно быть реалистами. Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от минских соглашений Украина не получит», – подчеркнул Чеснаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Госдуме заявили, что Донбасс не вернется под юрисдикцию Киева даже на условиях особого статуса.