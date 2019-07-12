12.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Историческим названием для нынешнего украинского государства является «Малая Русь».

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил политический консультант Анатолий Вассерман, отвечая на вопрос, какое бы он придумал название Украине.

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«Так Украина уже переименована. УкрАина – это старое русское произношение слова «окраина» – позаимствованное от поляков и закрепленное. Но вообще греки придумали название «Малая Русь». Это и есть историческое название. И с точки зрения поляков «украинец» звучит оскорбительно, означая «провинциал, деревенщина», – сказал Вассерман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию в «Московию», а русский язык – в «российский».