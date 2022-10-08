Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина в следующем году планирует взять в долг еще десятки миллиардов долларов.

Об этом, выступая в Верховной раде в день своего назначения на должность главы НБУ, заявил Андрей Пышный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Помощь партнеров критически важна, ведь бюджетный дефицит и бюджетные потребности ежемесячно – более 5 миллиардов гривен», – сказал Пышный.

По его словам, «потребности в финансировании на следующий год составляют не менее 38 миллиардов».

«Из того, что я знаю и понимаю, эти деньги готовы предоставить. Но для этого Украина должна эффективно отработать взаимодействие и переговорный процесс с Международным валютным фондом», – заявил Пышный.

За щедрость кредиторов, как уже не раз отмечали наблюдатели, Украина расплачивается своими землями, зерном, которое экспортирует на Запад, опустошая собственные запасы, повышая тарифы для населения и отказываясь от социальной поддержки граждан.

Так, после госпереворота тарифы на Украине выросли на 123%. Газ подорожал с 72 копеек до 9,87 гривен. Стоимость отопления выросла с 2,9 гривен до 38,5.

Также, экономический эксперт Александр Дудчак заявил, что Украина будет платить за кредиты землей – законы о ее продаже уже приняла ранее Верховная рада.

«Понятно, что кредиты никто не вернет, но западные партнеры могут забрать их активами или землей. Схожие ситуации в недавней истории уже были — в 2010-м немецкие политики призывали руководство Греции начать продажу госсобственности, в частности, необитаемых островов для покрытия долгов страны. Но тех, кто находится у власти в Киеве, это, очевидно, не волнует», – считает Дудчак.

Также «ПолитНавигатор» писал, что открытие рынка земли превратит Украину в пустыню после работы транснациональных аграрных корпораций.