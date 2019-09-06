06.09.2019, Киев, Александр Гусар
 
Спецслужбы, Украина
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Украина вербует для работы в ЛДНР пациентов психбольниц

Министерством государственной безопасности ЛНР задокументирован факт использования украинскими спецслужбами лиц с психологическими патологиями и асоциальных элементов для проведения разведывательной и диверсионной деятельности на территории народных республик Донбасса.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками МГБ выявлена пособница террористической организации «Айдар». Установлено, что жительница Новосветловки, состоящая на психиатрическом учете, была завербована украинскими силовиками в 2014 году во время проведения карательной операции. В её задачи входил сбор и передача сведений в отношении местных жителей, вступивших в ряды народного ополчения и отстаивающих независимость ЛНР», – говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что после освобождения Новосветловки женщина выехала на территорию Украины, где до конца 2018 года оказывала содействие боевикам «Айдара». По состоянию здоровья она была вынуждена вернуться в республику, где сейчас проходит лечение.

«Министерством государственной безопасности установлено, что подбор кандидатов на вербовку осуществляется украинскими силовиками также через действующие на Украине общественные организации и благотворительные фонды, работающие с различными категориями населения. Оперативный интерес представляют граждане с пониженной социальной ответственностью, а также лица с расстройствами психики, неспособные отдавать отчет в своих действиях», – добавили в МГБ ЛНР.

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