Украина вернула свой корабль, провоцировавший Россию в Керченском проливе

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Новости Украины

Украинское поисково-спасательное судно «Донбасс», которое накануне опасно двигалось в сторону Керченского моста, вернулось в порт приписки на Азовском море.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Резников назвал провокационными предупреждения российских пограничников о необходимости соблюдения российского законодательства при прохождении через Керченский пролив.

«Было заявление российской стороны, провокационное, со стороны ФСБшных кораблей, что якобы наш украинский корабль угрожал им и чуть ли не атаковал Керченский пролив. На самом деле это было очень удивительно, потому что это поисково-спасательное судно без вооружения, которое выполняло свою работу, находилось в 18 морских милях, то есть это больше 33 километров, в Азовском море, которое является морем совместного пользования. То есть мы абсолютно на законных основаниях там находились. Потому интересно, что эта провокационная информационная атака была сделана во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Байденом», – сказал министр.

«Хочу сообщить всем, что угрозы для нашего экипажа нет, он уже вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», – заявил Резников.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, украинское судно могло быть отправлено в сторону Керченского пролива в день разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом для совершения провокации.

«В Киеве не очень дружат многие высокопоставленные чиновники с головой. С целью привлечь внимание, вызвать Россию на какие-то, по мнению Киева, неадекватные действия, может быть, прощупать нас на прочность с точки зрения нашей реакции – тут замыслов может быть определённое количество. Выбрано для подобного рода экзерциций, как говорят на флоте, манёвров, такое судно – не понятно, в чём состояло значение, суть их деятельности с точки зрения учебно-боевых мероприятий», – заявил Горбачев в эфире «Радио Крым».