Украина вернулась на Московское время

28.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Украина, где Верховная рада накануне не смогла отменить переход на летнее время, сегодня вернулась в один часовой пояс с Москвой.

«Сегодня ночью Украина перешла на московское время. Пока только на полгода. Желаем Украине перейти на московское время навсегда. Это принесёт в Украину долгожданные мир, спокойствие, независимость и настоящее достоинство. И процветание. Именно в союзе с Россией Украина всегда процветает. Московское время навсегда!» – пишет в своем блоге российский политолог Сергей Марков.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», по свидетельству очевидцев, жители Киева массово встречали 2021 год по московскому времени.