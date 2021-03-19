Вятрович неожиданно оказался сторонником московского времени

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада отправила на доработку проект закона об исчислении времени, предусматривающий отмену на Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

При этом во время обсуждения законопроекта на внеочередном заседании не обошлось без взаимообвинений в симпатиях к Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В ходе разбора поправок депутат «Евросолидарности», экс-директор Института нацпамяти, русофоб Владимир Вятрович резко раскритиковал отдельные положения законопроекта.

«Прошу поставить на подтверждение и не поддерживать поправки 44, 47 и 48, которые предусматривают, что закон действует немедленно, а не через три месяца, как было предусмотрено в первом чтении. Цель очевидна: сорвать переход на летнее время 25 марта», – заявил Вятрович.

«Вопреки распространённым представлениям страны ЕС переходят на время как всегда, и Украина выпадает из пояса, в котором есть сейчас совместно с Финляндией, Румынией, странами Балтии. ЕС уже совещается второй год по этому поводу и продолжает ещё на год, а мы делаем это внезапно, создаём хаос для транспортного сообщения, бизнеса. К чему такая спешка, прошу не поддерживать! Если мы хотим говорить о синхронизации с ЕС, то этот закон противоречит» – возмущался депутат.

Возразил Вятровичу представитель комитета, депутат ОПЗЖ Александр Колтунович.

«Если сейчас ваша поправка вступит в силу и не приобретёт силу закон сразу, мы перейдём на летнее время и с ним останемся, то у нас будет часовой пояс UTC+3. Это время, которое сейчас находится в городе Москва, например», – поддел Колтунович коллегу из «Евросолидарности», сорвав одновременно аплодисменты и возмущённый гул со стороны соратников Петра Порошенко.

«Если мы остаемся в нынешнем среднеевропейском часовом поясе – это Афины, Бухарест, Вильнюс, Кишинев, Рига, София, Таллин, Хельсинки. Если бы предложили перейти в UTC+1 – это центрально-европейское время. Я же не предлагаю соседнее время, а вы предлагаете, Поэтому я прошу поддержать эту поправку», – продолжал издеваться над Вятровичем комитетчик.

Тем не менее, в ходе голосования ни одну из правок депутаты не поддержали. Точно так же и в целом законопроект, за который проголосовали лишь 212 депутатов, был отправлен в комитеты на доработку.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее, голосуя в первом чтении, депутаты так же запутались с курсом, который предусматривает законопроект – «геть от Москвы!» или всё-таки ближе к Москве».

Отметим, на Украине решили отказаться от перехода на летнее и зимнее время после соответствующего решения Европейского Союза.