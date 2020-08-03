03.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Украина включила дурака» – политолог о назначении Кравчука главой ТКГ


Киев заменил экс-президента Украины Леонида Кучму на его коллегу Леонида Кравчука на должности руководителя ТКГ на переговорах по Донбассу в Минске, поскольку последний, в отличие от Кучмы, намного профессиональнее владеет навыком «включать идиота», что полностью отвечает стратегии украинской стороны на минской площадке.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, это гениально – назначить Кравчука. Для чего? Потому что степень ясности, которая уже возникла по отношению к Зеленскому, такова, что включать идиотизм невозможно. Кучму на Украине считают лучшим президентом, но у него есть ограничения – он не сильно талантлив по включению идиота. У Кравчука бездонный талант в этой части», – заявил Куликов.

Он напомнил предвыборное обращение Кравчука «к русским соотечественникам» в 1991 году с гарантиями соблюдения всех их прав.

«И этого человека достают, отряхивают пыль и говорят: ты же гений включения идиотизма, другой так не может. Только ты можешь сегодня говорить одно, завтра другое и не замечать этого, тебе никогда не стыдно, ты очень ценный кадр, несмотря на 86 лет. Не буду перебирать партийную карьеру, он был и в лидерах СДПУ(о), он очень активно выступал за Януковича, мол, это единственная надежда Украины и так далее», – добавил эксперт.

«Но он не фартовый, – отметил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. – Все, кого он поддерживал, все тонули».


«Они может и тонули, но он-то плавает, – согласился Куликов. – Понимаю, что шутка напрашивалась, но здесь не до шутки. Потому что это капец. Никто не будет разговаривать с ним. Вы с дураком будете разговаривать?»

«Понятие дурака не в том, что ты глупый, дурак – это который думает, что умнее тебя безосновательно. А ты знаешь, что он хочет тебя обмануть. Вот он – дурак. В очевидной ситуации он действует, как будто это хитрый тайный план. Всем очевидно, включая европейские столицы, что они «включают» дурака, Зеленский. А лучший способ включения дурака – это назначение Леонида Макаровича», – заключил политолог.

Напомним, Леонид Кравчук сразу же после своего назначения успел сделать ряд одиозных заявлений, среди которых предложение пригласить США на минскую площадку, если процесс урегулирования конфликта на Донбассе зайдет в еще более «глухой угол».

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