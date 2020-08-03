Кравчук зовет в Минск американцев

03.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае, если процесс урегулирования конфликта в Донбассе зайдет в еще более глухой угол, Украина поднимет вопрос о привлечении США в переговорный процесс.

Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил новый глава украинской делегации на переговорах в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравчука, речь может идти о «женевском формате» или новой переговорной площадке с участием представителей «большой семерки».

«Нам надо искать что-то. Я не знаю, будут ли это Соединенные Штаты или можно будет говорить о большой семерке… Если будет тупик — тогда привлечь. Тогда Украине придется искать какие-то формы другого влияния. Был ведь до Минского формата у нас и женевский формат. Будем предлагать. Договариваться о новых форматах. Украина не будет сидеть молча…

В женевском формате госсекретарь США присутствовал. Ничего нового. Это уже было. Если не будет дальнейших шагов, расшатывающих систему, которая уже пять лет работает — тогда я с радостью сниму вопрос», – заявил Кравчук.

Ранее Кравчук уже заявлял, что минские переговоры станут куда более эффективными, если в рабочую группу пригласить ещё представителей Франции и Германии, так как эти страны являются участниками «нормандской четвёрки».

Также скандально известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что новый глава украинской делегации в переговорной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук – человек, который может развалить площадку для диалога.