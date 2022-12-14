Украина включила «дымовую завесу» перед получением новой партии боеприпасов от США

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Секретарь Совбеза Украины Александр Данилов объявил, будто Киев наладил выпуск боеприпасов советского калибра. Однако выглядит это как «дымовая завеса» перед получением новой партии снарядов от НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день ракетная программа, которая была утверждена, находится выполнение этой программы под контролем нашего президента, она на сто процентов финансируется и, поверьте, то, что делают наши производители оружия, еще доставит хлопот этим фашистам, которые вторглись на нашу землю. Я могу из приятного сказать, что мы настроили выпуск и 152-го, и 122-го калибра уже на наших предприятиях. Я могу сказать, что сейчас идет выпуск мин и многих других вещей, которые производят наши предприятия оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о тысячах, я считаю, что это уже промышленный масштаб, а не какое-то штучное производство», – заявил Данилов.

Напомним, ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что США в нарушение международных обязательств запускают производство советских боеприпасов и вооружений на базе предприятий стран Восточной Европы.

Накануне Украина нанесла удар по воинской части в Брянской области. На основании анализа воронок на месте взрыва наблюдатели предположили, что это было сделано одним из ракетных советских комплексов, находящихся на вооружении ВСУ.