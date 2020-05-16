Украина включила в санкционный список космонавта и шахматиста

16.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции в отношении крымских общественников, бизнесменов, политиков и журналистов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», всего в список попали 377 человека, ограничения в их отношении вводятся на срок от одного до трех лет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Согласно указу, Украина вводит в отношении этих лиц блокирование активов, запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества, запрет на передачу технологий, прав интеллектуальной собственности и будет отказывать в предоставлении виз и разрешений на выезд за пределы страны.

При этом, принцип, по которому эти люди попали в украинский санкционный список неизвестен. Интересно, что здесь есть как политики, так и журналисты, спортсмены и даже космонавт.

Например, в перечне находятся среди прочих бывший кандидат в Госдуму РФ от партии «Родина» Андрей Паша, общественник Константин Кнырик, один из руководителей крымской «Самообороны» Владимир Мерцалов, крымский космонавт Антон Шкаплеров, бывший продюсер Григория Лепса Игорь Силиверстов, шахматист Рустем Эмиров, ялтинский журналист Сергей Сардыко, блогер Александр Талипов, бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов, первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ Олег Соломахин, бывший депутат крымского парламента Анатолий Авидзба, депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин и другие.

Напомним, в санкционных списках, утвержденных указом президента Украины, находятся также российские музеи, вузы и компании. При этом Зеленский вывел из-под санкций наблюдателей за выборами в ДНР и ЛНР, среди которых внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини.