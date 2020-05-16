16.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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Зеленский признал законными выборы в ЛДНР – политолог


Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини, нескольких членов избирательных комиссий ДНР и депутатов Народного совета ЛНР, а также ряда компаний и физических лиц.

Об этом говорится в тексте его указа, который вносит изменения в указы, подписанные ранее экс-президентом Петром Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, кроме основательницы партии «Социальная инициатива» Алессандры Муссолини из-под санкций был также выведен сербский политик, глава «Объединенной сербской диаспоры Евразии» Драган Станоевич, а также несколько сотрудников прокуратуры ДНР и ЛНР, экс-лидер «Армии Юго-Востока» Сергей Корсунский и другие.

Из списка также были исключены девять физических лиц, среди них три гражданина РФ – основатель IT-компании «Lucky Labs» Сергей Токарев, экс-владелец футбольного клуба «Динамо» (Москва) Алексей Федорычев и предприниматель Карен Григорян.

Интересно, что срок санкций в отношении большинства из этих лиц и так истек, поскольку указы, принятые ранее, подразумевали ограничения на срок от одного года до трех лет ограничений. При этом, в националистических кругах под этим уже заприметили предательство.

Так, политолог Сергей Таран, обслуживавший интересы Петра Порошенко, в своем блоге назвал это фактическим признанием выборов в республиках Донбасса.

«Выборы» в «ДНР-ЛНР» почти законны? Президент Зеленский, который, согласно Конституции, отвечает за внешнюю политику решил достойно отметить год своего пребывания в должности. Зеленский одобрил снятие санкций с так называемых «наблюдателей за выборами» на оккупированном Донбассе, которые должны были легитимизировать войну против Украины в глазах мирового сообщества.

Среди других Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, участницы неофашистской партии, которая «наблюдала» за «выборами» в «ДНР». Теперь она сможет спокойно приезжать в Киев. А на следующую годовщину пребывания Зеленского во власти мы явно сможем увидеть в Киеве и разнокалиберных главарей «ЛНР-ДНР», выборы которых госпожа Муссолини легитимизовала. Готовы встречать?», – написал Таран в своем блоге.

«Снять санкции с чиновников ОРДЛО и бизнеса РФ, чтобы ввести их против российских музеев, – это лютый зачет, успокоительная пилюля для адептов культурного тоталитаризма», – добавил в своем блоге одессит Вячеслав Азаров, глава партии «Союз анархистов Украины».

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