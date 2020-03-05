Украина влезает в новые долги: Предлог – угроза русского флота

05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада ратифицировала соглашение с Францией, согласно которому «незалежная» получит кредит на строительство патрульных катеров.

Документ представил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его мнению, в условиях российской «агрессии» и господства ВМФ РФ в Чёрном море, Киеву чрезвычайно необходимы новые катера.

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«В море нас окружают мощные флоты и подразделения береговой охраны Турции, Болгарии, Румынии, Грузии и Молдовы, а, главное, – враждебного к нам флота Российской Федерации. Ежедневно подразделения морской охраны в этих водах обеспечивают охрану государственной границы на воде, поисково-спасательные операции и противодействуют вражеской ДРГ.

После аннексии Крыма на оккупированном полуострове осталось 19 наших пограничных кораблей и катеров, а также корабельные базы. Так как морской участок украинской границы на сегодня – самый незащищенный, мы нуждаемся в усилении мобильности на воде. К сожалению, из общего количества 69 единиц корабельно-катерного состава 80 процентов технически и морально устарели, некоторые из них старше меня значительно. Поддержка их в исправном состоянии не только уменьшает боеготовность подразделений через многочисленные ремонты, но отвлекает в этом неадекватно высокие человеческие и финансовые ресурсы.

Поэтому сегодня я предлагаю большой проект, …мы привлекаем кредитные ресурсы под 2,5 процента годовых в евро для того, чтобы отстроить 20 лодок. Каждая пятая будет у нас строиться в городе Николаев, таким образом, будет локализация. После чего мы в городе Николаев сможем строить лодки отечественного производства на 100 процентов», – сказал министр.