Украина вместо самостийности получает Османский Патриархат

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Константинопольский патриарх «водит за нос» украинских раскольников, обещая предоставить права независимой Церкви, а по факту навязывает свои уставы и создает подконтрольную себе структуру.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в Киеве создаются приходы не украинской Церкви, а филиалы Константинопольского Патриархата.

«Если нам рассказывали, что томос – это об автокефалии, то как раз сама такая структура должна утверждать положения о своей работе. А тут получается, что идет сценарий, что Константинопольский Патриарх просто продвигает свою митрополию сюда.

То есть, он просто экзархат, архиепископство уже слышим, он по факту пытается получить приходы и создать абсолютно контролируемую для себя церковную структуру, которая будет полностью ориентирована на Стамбул, на Константинопольского Патриарха.

Нам рассказывали, что мы тут освобождаемся от Путина, а тем самым подчиняемся Эрдогану. А Эрдоган договаривается с Путиным по газу и, в общем-то, у них никаких проблем, они договариваются друг с другом.

При том что, нам-то подавалась идея томоса, что это будет автокефалия, что это будет независимая Церковь, что она сможет занять свое место в диптихе других Церквей независимых. А по факту получается, что Константинополь создает свою или продвигает создание своей структуры», – заявил Якубин.

Украинский эксперт фактически подтвердил слова известного православного публициста, протоиерея Всеволода Чаплина, который заявил, что Порошенко и компания поставили себя в такую зависимость от «Патриархата Невидимой Империи», что нынче им приходится безропотно соглашаться с любыми его решениями.