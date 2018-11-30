Древние греки опять водят за нос древних укров

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Окружение президента Украины Петра Порошенко уверяет, что на самом деле томос об автокефалии, вручение которого ожидали вчера, принят, но об этом Вселенский патриархат не объявил.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший замглавы администрации президента, до сих пор курирующий церковные вопросы от имени Банковой, политолог Ростислав Павленко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, получение по итогам состоявшегося накануне Синода украинскими раскольниками лишь текста устава является свидетельством предоставления Томоса, который является частью этого устава.

«На Синоде принят текст Томоса, потому что он является основой для других решений. Уже не надо следующих Синодов или отдельных решений. Томос будет вручен Предстоятелю. Только после того этот документ станет публичным: как сказал в одном из многочисленных сегодняшних интервью, это документ, который один раз предоставляется одному человеку. А после этого – уже очень скоро – мы его увидим.

На основе текста Томоса подготовлены предложения к Уставу новой Церкви – потому, что Томос должен быть частью Устава (именно им констатируется независимость Церкви), и, собственно, на это направлены предложения. Они будут рассмотрены украинскими архиереями о включении как составляющей в Устав, который будет принят на Соборе. Следовательно, с ними разбираться архиереям при подготовке к Собору», – пишет Павленко.

По его информации, Томос будет обнародован уже в декабре после объединительного собора раскольников из УПЦ КП, униатов из УАПЦ и перебежчиков из канонической УПЦ МП.

Произошедшее вчера, по мнению известного православного публициста, протоиерея Всеволода Чаплина, – свидетельство того, что Константинопольский патриарх «водит за нос» украинских раскольников.

«Ну что сказать про сегодняшние решения Фанара? Пожалуй,

только одно: древние греки опять водят за нос древних укров. И «лидеру» последних

остается лишь вновь поздравлять с очередным недотомосом. Действительно, что еще остается делать? Деваться некуда – Порошенко и компания поставили себя в такую зависимость от «Патриархата Невидимой Империи», что нынче им приходится безропотно соглашаться с любыми его решениями.

А тот, конечно же, старается максимально продлить и закрепить свое влияние на Украину. Храмы под ставропигии (под прямое управление Фанара) – отдавайте. Пост главы «автокефалии» для своего человечка – тоже отдавайте, и скажите спасибо, что не этнического грека поставим, а огреченного укра. Полномочия ему урежем – и не пикнете. А то начнем параллельную игру с Тимошенко… Да, незавидная «незалежность», – написал Чаплин вчера в своем блоге.

Священник также отмечает, что произошедшее – не повод расслабляться и каноническому украинскому православию нужно быть на чеку.

«Православным людям не дай Бог сейчас расслабиться и решить, что «все самой собой рассосется» и можно опять почивать на лаврах – Печерской, Почаевской, Святогорской… И опять дружиться-примиряться. А кто-то подумает: да, срочно замиряем конфликт, ведь под угрозой главное – поставки газа! Нет, братия и сестры, лукавый план отнюдь не отменен. Просто главные его реализаторы начали совсем уже игнорировать второстепенных. Примерно так же, как гитлеровцы бандеровцев в свое время. И ответ должен быть таким же, как в те годы», – предупреждает протоиерей.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Синод Константинопольского патриархата не смог назначить на декабрь проведение так называемого «объединительного собора» на Украине.