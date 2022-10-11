Украина воюет с ОДКБ – комбат ВСУ

Украина ведёт слишком толерантно с Александром Лукашенко, поэтому пора диверсантам взрывать белорусскую инфраструктуру и помогать «змагарам» партизанить в Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик «АТО», а ныне комбат спецназа ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сегодня воюет не только против России, на нас напала не только Россия, на нас напала Белоруссия и все те страны, которые поддерживают российского оккупанта. Для меня страны ОДКБ, которые тем или иным методом поддерживают русских, возможно, дают грузовики, топливо, снаряды, запасы вооружения – это всё не одна страна. Мы сегодня противостоим анклаву, который сформировала РФ против Украины», – заявил Лапин.

По его мнению, от воюющих на стороне ВСУ белорусских нацистов было бы больше толку, если бы они начали бороться за «незалежность» Белоруссии.

«Восемь месяцев Западная Украина готовится к вторжению со стороны Белоруссии. Единственное, что нам остаётся сделать, это поддерживать партизанское движение на территории Белоруссии, чтобы вся эта инфраструктура пылала. Потому что наша толерантность в данном случае играет с нами злую шутку.

Нас всё равно Лукашенко обвиняет в недружественности, вооружается, расширяется, готовится, а мы там ничего там не взрываем, хотя оттуда по нам летит.

У нас есть белорусы, наши побратимы, которые вместе с нами воюют за независимость Украины, но я всё-таки считаю, что им стоит переключиться на независимость Белоруссии, а Украина сможет им в этом помогать. В этой ситуации, это был бы не второй фронт для нас против нас, а это был бы второй фронт для русских против русских», – сказал боевик.