Украина возвращается в ПАСЕ, чтобы гадить России

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина возвращается в ПАСЕ для того, чтобы «поставить под сомнение» полномочия делегации России. Об этом в своем блоге заявил член украинской делегации, депутат Верховной рады Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Участие украинской делегации в сессии ПАСЕ имеет смысл только для того, чтобы поставить под сомнение полномочия делегации России и полноценно использовать неоднозначное решение Венецианской комиссии по установлению и введению индивидуальных санкций против делегатов, избранных с использованием незаконных голосов на оккупированных территориях. Бороться стоит только за это.

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За шанс ПАСЕ сохранить лицо после позорного возвращения делегации РФ в Ассамблее в июне 2019 вопреки принципам и ценностям Совета Европы и резолюциям самой ПАСЕ. Тогда, этим решением организация умножила себя на ноль.

Если восстановление реноме будет невозможным – делать в дискредитированной структуре ничего. По крайней мере, резолюции ПАСЕ, принятые после последних событий, не имеют и не будут иметь ни силы, ни значения, ни уважения», – заявил Арьев.

Украинские угрозы вызывают иронию в Москве.

«Жертвы парламентского аборта. Украинская делегация возвращается в ПАСЕ. Тихо, склонив головы. А сколько шума было, когда выходили, сколько чубов повыдергано, сколько писем султану понаписали. Сейчас коллективно будут надувать натруженные губы Леши Гончаренко и рассказывать, что именно так с самого начала все и задумали. Чтобы сохранить лицо. «Принципиальные», ничего не скажешь», – язвительно комментирует Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры.