Демарш окончен: Украина проглотила возвращение российской делегации в ПАСЕ

13.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина прекращает свой демарш и возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом в своем блоге заявил член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, решение о возвращении будет принято Верховной радой уже на этой неделе.

«Молния! На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблее Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге», – написал депутат.

Информацию Гончаренко в своем блоге подтвердил политтехнолог, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, Тарас Березовец.

«Украина вернёт свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Как сообщают источники, соответствующее решение сегодня утвердит комитет Рады по международным делам. Сессия ПАСЕ в Страсбурге откроется 27 января. Главой украинской делегации является депутат от СН Лиза Ясько», – сообщил Березовец.

Ранее Украина решила не отправлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ. Причиной стало восстановление полномочий делегации Российской Федерации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская делегация в ПАСЕ неоднократно отмечалась дикими русофобскими выходками.