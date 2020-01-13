13.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Демарш окончен: Украина проглотила возвращение российской делегации в ПАСЕ

Украина прекращает свой демарш и возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом в своем блоге заявил член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам парламентария, решение о возвращении будет принято Верховной радой уже на этой неделе.

«Молния! На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблее Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге», – написал депутат.

Информацию Гончаренко в своем блоге подтвердил политтехнолог, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, Тарас Березовец.

«Украина вернёт свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Как сообщают источники, соответствующее решение сегодня утвердит комитет Рады по международным делам. Сессия ПАСЕ в Страсбурге откроется 27 января. Главой украинской делегации является депутат от СН Лиза Ясько», – сообщил Березовец.

Ранее Украина решила не отправлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ. Причиной стало восстановление полномочий делегации Российской Федерации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская делегация в ПАСЕ неоднократно отмечалась дикими русофобскими выходками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть