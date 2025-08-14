Украина впервые за долгое время отдала на обмен пленных из Крыма

Михаил Рябов.  
14.08.2025 18:20
  (Мск) , Москва
59 граждан России из Крыма возвращаются на Родину по результатам состоявшегося сегодня обмена в формате «84 на 84». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По данным «ПолитНавигатора», в последние время Киев категорически отказывался включать в списки на обмен крымчан и севастопольцев.

Лишь месяц назад удалось освободить одного бойца с полуострова (заключал контракт из колонии, а потому не сильно интересовал бандеровцев), а предпоследний обмененный из Крыма был в октябре 2024 года.

Украинская сторона сообщает, что большая часть переданных Киеву – гражданские (51 человек), среди них есть осужденные в ЛДНР еще до начала СВО.

В число «гражданских» Украина также записала неких «медиков» – очевидно, таких же, как некогда взятая в Мариуполе и недолго пробывшая под стражей благодаря хлопотам Киева нацистка «Тайра».

