Украина всегда обманывала и не хотела выполнять подписанные договорённости, – слушания во Франции

Анатолий Лапин.  
13.01.2026 10:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 558
 
Политика, Россия, Франция


Украина ни сейчас, ни во времена Минских соглашений не собиралась выполнять компромиссные соглашения, даже подписав их.

Об этом во время слушаний в Сенате заявила экс-посол Франции в Китае, Британии, и России Сильви Берманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Берманн, значительная часть общества на Украине воспринимает компромиссные решения как недопустимую капитуляцию.

«Зеленский очень хорошо это знает. У него есть население, как военные, которые находятся на фронте, так и националисты. Это часть общественного мнения, которая не готова принять эту уступку, которую они рассматривают как капитуляцию.

Я видела по «Минским соглашениям», что украинцы не хотят выполнять «Минские соглашения», потому что они считают это соглашением о капитуляции.

Однажды украинский делегат по «Минским соглашениям» мне сказал, что о соглашении об особом статусе для Донбасса ни в коем случае не может быть речи. Проблема в том, что это было основой «Минских соглашений», и что это позволило бы остановить интеграцию территорий (в состав России, – авт.)», – напомнила Берманн.

Дипломат также отметила, что сегодня Запад помогает Украине лишь «проиграть немного медленнее».

Один из французских депутатов предложил вообще прекратить эту поддержку:

«Вам не кажется, что, может быть, это следует остановить, а затем, что, возможно, нам следует потерпеть небольшое поражение прямо сейчас, а не крупное поражение, еще более тяжелое с точки зрения гуманитарных потерь? И пока мы вкладываем туда наши средства и не заботимся о наших интересах, время идет», – сказал парламентарий.

Метки: ,

Все новости за сегодня



