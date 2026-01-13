Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина ни сейчас, ни во времена Минских соглашений не собиралась выполнять компромиссные соглашения, даже подписав их.

Об этом во время слушаний в Сенате заявила экс-посол Франции в Китае, Британии, и России Сильви Берманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Берманн, значительная часть общества на Украине воспринимает компромиссные решения как недопустимую капитуляцию.

«Зеленский очень хорошо это знает. У него есть население, как военные, которые находятся на фронте, так и националисты. Это часть общественного мнения, которая не готова принять эту уступку, которую они рассматривают как капитуляцию. Я видела по «Минским соглашениям», что украинцы не хотят выполнять «Минские соглашения», потому что они считают это соглашением о капитуляции. Однажды украинский делегат по «Минским соглашениям» мне сказал, что о соглашении об особом статусе для Донбасса ни в коем случае не может быть речи. Проблема в том, что это было основой «Минских соглашений», и что это позволило бы остановить интеграцию территорий (в состав России, – авт.)», – напомнила Берманн.

Дипломат также отметила, что сегодня Запад помогает Украине лишь «проиграть немного медленнее».

Один из французских депутатов предложил вообще прекратить эту поддержку: