Украина ввязывается в опасную игру

06.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве опасаются, что новая украинская власть наступит на старые грабли и снова вмешается в американские президентские выборы.

Об этом заявили политические эксперты, опрошенные киевским интернет-изданием «Апостроф».

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«Появились сообщения, что мы слили компромат на Джо Байдена. Такого делать нельзя. Нам главное избежать зеркальной ситуации, которая была в 2016 году, когда мы неосторожно поддержали Клинтон, а затем победил Трамп. Тогда мы оказались в такой ситуации, когда не можем нормально выстраивать отношения со Штатами… Сейчас мы должны строить отношения с Трампом и взять с него максимум в соответствии с нашими национальными интересами», – говорит эксперт-международник «Украинского института будущего» Илья Куса.

Похожего мнения придерживается и эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

«Теоретически команда Зеленского может использовать обещания «дать зеленый свет» расследованию украинского вмешательства в выборы, но я надеюсь, что они этого не сделают. Ведь не совсем понятно, что из этого можно получить. Команде Зеленского нужен публичный успех, закрепленный прорыв в двусторонних отношениях. Вряд ли они получат это в обмен на помощь Трампу в его избирательной борьбе. Это довольно опасная игра, которая ничем хорошим для Украины не закончится», – сказал Капитоненко.

Напомним, что в 2016 году на Украине слили в открытый доступ компромат на политтехнолога Пола Манафорта, руководившего избирательным штабом Дональда Трампа.

Сегодня основным соперником республиканца Трампа на следующих выборах считается Джо Байден. При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что вмешательство в прошлые выборы президента США производилось с территории Украины американскими гражданами.