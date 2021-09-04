В Крыму задержано 40 меджлисовцев на нелегальной акции возле ФСБ

04.09.2021 23:51 (Мск), Симферополь, Виктор Орлов

Около 40 человек – участников несанкционированного собрания – были задержаны сегодня в центре Симферополя возле управления ФСБ. Они игнорировали замечания Росгвардии о нарушении карантинных мер и были доставлены в участки. После нескольких часов пребывания в полиции их отпустили. Адвокаты заявили, что намерены подать жалобы на действия силовиков и оспорить составленные протоколы о штрафах. Они также требовали переводчиков, владеющих крымско-татарским языком.

Пикетчики собрались с утра возле офиса спецслужбы в поддержку своего единомышленника – замглавы запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Наримана Джеляла. Накануне утром в его доме был проведен обыск.

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Джелял несколько дней назад демонстративно участвовал в Киеве в заседании «Крымской платформы» – организованном властями Украины саммите с целью покушения на территориальную целостность России и отторжения Крымского полуострова от РФ.

Кроме того, среди присутствующих была большая группа поддержки – друзья и родственники – четырех крымских татар, которые также были задержаны накануне. Их соплеменники утверждают, что задержанных проверяют на причастность к диверсии. Накануне заседания «Крымской платформы» в Киеве взрывом был поврежден газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя. Тогда по результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц. МВД возбудило уголовное дело.

Украинские националисты намерены завтра провести митинг возле посольства РФ в Киеве в знак поддержки меджлисовцев в Крыму.