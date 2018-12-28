«Украина выпала из десятки крупнейших производителей металла» – Вилкул

28.12.2018, Мариуполь, Владимир Гладков

За последние пять лет Украина утратила лидерские позиции в рейтинге ТОП-10 мировых производителей металла.

Об этом в эфире телеканала «Sigma Mariupol» заявил один из лидеров «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Нынешняя власть может зарабатывать только на войне. За последние пять лет наша страна выпала из десятки крупнейших производителей металла. Нам нужна новая индустриализация – это модернизация оборудования, это защита внутреннего рынка. Если этот товар производится в Украине, надо не бояться вводить заградительные пошлины. Необходимо принять металл на внутренний рынок, а для этого принять программу государственной поддержки металлоёмких отраслей: судостроение, ракетостроение, машиностроение, авиастроение, и поставлять на внешний рынок товар с уже более высокой добавочной стоимостью, а не просто сырьё и металлопрокат», – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что украинское правительство уничтожило практически весь доставшийся в наследство от СССР промышленный потенциал и вынудило ценных специалистов уехать из страны, чтобы работать на благо России.