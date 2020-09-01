Украина XXI века: В вотчине Коломойского инвалидов держали в рабстве

01.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украина производит впечатление страны, где время повернулось вспять. На такие мысли наталкивает инцидент в Днепропетровской области, где в так называемом реабилитационном центре в трудовой эксплуатации удерживались 172 человека

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«История циклична. Сейчас повторяется период времени, когда люди служили бесплатной рабочей силой. Апробирует сценарий трудового рабства «демократичная» Украина.

В Днепропетровской области в так называемом реабилитационном центре в трудовой эксплуатации удерживались 172 человека. Это были украинцы с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди, лица с алкогольной и наркотической зависимостью. У социально-незащищенных граждан отобрали паспорта и мобильные телефоны и заставляли работать. Все это происходит в XXI веке, в стране, которая мнит себя цивилизованной Европой», – заявил Муратов.

Так, по информации украинской полиции, сейчас все освобожденные люди находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.

«Девять фигурантов полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения», – рассказали в пресс-службе Нацполиции.

При этом в прошлом месяце подобная история произошла на Херсонщине, где удерживались 13 гастрабайтеров из центральных и западных областей Украины, которых заставляли бесплатно работать на полях местных фермеров. Отметим, что среди подневольных были женщины.

«Невооруженным глазом видно как Украина с каждым днем отдаляется от цивилизации, – прокомментировал Алексей Муратов. – Истинные хозяева государства, утратившего суверенитет, проверяют готовность граждан жить в тотальной неволе. Совпадение или нет, но рабство возникло именно в конце августа 400 лет назад в Америке. Видимо, настала пора для нового витка этой исторической страницы».

«Украина окончательно превратилась в западную колонию. Как говорил Иосиф Бродский: «Рабство всегда порождает рабство. Даже с помощью революций». Ну что ж, революцию провели, осталось дело за малым», – добавил общественник.