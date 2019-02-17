17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские чиновники продались России за право распределять квоты на вылов тюльки.

Об этом на своей странице Facebook заявил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Захват россиянами Крыма и прибрежного Новоазовского района Донецкой области в 2014 года, как ни странно, ничего не изменил для украинских и российских чиновников от рыболовства. Ежегодно собирается украино-российская комиссия, подписываются протоколы, которые предоставляют россиянам право не только на ловлю, но и на «научные исследования» и на сопровождение кораблями ФСБ РФ собственных рыбаков в любой точке Азова.

Никого не смущал даже тот факт, что российские чиновники, включенные в комиссию, среди прочего непосредственно и лично руководили захваченным в Крыму имуществом и осуществляли противоправное регулирование рыбной ловли с полуострова. Более того, по молчаливому (как минимум) согласию квоты на вылов, которые получали россияне в рамках работы совместной комиссии, передавались ими в незаконные хозяйственные структуры оккупированного Крыма. Все ведомства, привлеченные к работе комиссии (СБУ, МИД, Минюст и другие), это явно полностью удовлетворяло», – пожаловался экс-чиновник.

Также он подчеркнул, что Украина сама поставила своих западных партнёров в такую позицию, когда международное сообщество не может существенно повлиять на ситуацию.

«Нами же подготовленные юридические доказательства «отсутствия» межгосударственного конфликта между Украиной и РФ в акватории Азова в виде протоколов заседания «рыбной» комиссии, которые россияне конечно будут демонстрировать во всех возможных ситуациях. И будут спрашивать представителей третьих стран и международных организаций – видят ли они в этих текстах упоминание об оккупированных Крыме и Новоазовске, и внимательно ли они смотрят на должности лиц в конце документа, их подписи.

Поэтому как бонус получаем и отсутствие реального реагирования цивилизованных стран мира на эскалацию агрессии РФ на Азове. Потому что после подписания «рыбного» протокола трудно ожидать эффективные санкции против российского морского бизнеса за захваченные судна ВМС; боюсь, что ключевые игроки ограничатся очередным кощунственным включением в санкционный список нескольких российских чиновников. А тем за это вышестоящее руководство предоставит медальку – и продолжат успешно решать финансово-рыбные вопросы Азова с «младшими братьями» по комиссии,» – добавил Бабин.

В завершение он пожалел об упущенных Украиной возможностях и заявил, что Киеву надеяться на улучшение ситуации в ближайшее время не стоит.

«Конечно, если бы соответствующие должностные лица заботились не о собственном, обеспеченным «братством» с российскими и крымскими коллегами, благосостоянии – то рыбная отрасль Украины развивалась бы совершенно в другую сторону. И вместо передачи океанического рыболовного флота Украины подконтрольным агрессору структурам осуществлялось бы его наращивание и расширение географии применения.

А вместо хищнической ловли на Азове малоценной рыбы дедовскими средствами поощрялось бы развитие прибрежной аквакультуры. Это конечно было бы, когда соответствующие органы управления работали на государство, а не продавали ее интересы за право в дальнейшем распределять «тюльковые» квоты.

Поэтому я даже и не жду, что в ближайшее время «истерические воды» этого моря уйдут с повестки дня высокопоставленных руководительниц и руководителей, и что в этих лично заинтересованных тюлькой чиновников наконец-то появится какое-то рациональное видение ситуации», – резюмировал Бабин.

Его пост прокомментировал на своей странице в Facebook бывший крымский экономист, глава «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, отметив, что, складывая папье-маше и проводя флешмобы, Украина ничего не добьётся.

«Что ж, зато вся Украина научилась складывать бумажные кораблики и проводить «флешмобы» вместо того, чтобы проводить санкционную политику и в целом политику экономической войны. Продолжайте делать вид, что, складывая кораблики вы на что-то влияете – у вас же нет ни тюльки, ни хамсы… А у них есть», – резюмировал эксперт.

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