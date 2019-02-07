07.02.2019, Киев, Игорь Петров

Объем вылова рыбы в Азовском море украинскими моряками сократился в прошлом году продолжит сокращаться в нынешнем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили представители украинской рыболовнеой отрасли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам члена российско-украинской комиссии по регулированию рыболовства в Азовском море Андрей Чуклина, одна из причин – отсутствие четких границ в Азове.

“На сегодня это закрытые районы для промысла, опять же, построен тот же Крымский мост, который конкретно лишил украинских азовских рыбаков подхода в тот район для лова хамсы, того ресурса, который может давать до 30 тысяч тонн в год. На сегодня вылов азовской хамсы составляет около 100 тонн. Район для нас закрыт, нас туда не пускают. Постоянное присутствие военного флота России в Азовском море – фактор, который ограничивает передвижение наших украинских рыбаков», – пожаловался Чуклин.

Кроме того, он напомнил, что на 2019 год не были распределены квоты на вылов.

«Рыбаки Азовского моря сидят на берегу. Азовское море к промыслу не приступило, хотя рыбаки РФ уже на промысле с первых чисел января. Там сейчас идет промысел тюльки, вида, который давал основной объем в копилку всего вылова. Рыбаки даже не вышли – нет перспектив, рыбаки сопредельного государства уже месяц работают, – добавил член комиссии.

В свою очередь глава Ассоциации рыболов Украины Александр Чистяков указал, что из-за отсутствия квот лов оказался вне закона.

«Два дня назад на Азове было задержано наше судно нашей бердянской рыбоохраной, которое выловило 8 тонн тюльки. Штраф и компенсация за ущерб составили более 1,5 миллионов гривен. Если так пойдет и дальше, то есть не будет квот и наших рыбаков будут свои же задерживать, у нас останется право только на прибрежный лов. Прибрежный лов в прошлом году – это всего 2% от всего объема, выловленного на Азове», – добавил Чистяков.

Кроме того, отметил Чуклин, азовские рыбаки несут убытки из-за простоя судов и неработающих рыбоперерабатывающих цехов. Всего, по его словам, из-за простоя без работы оказалось более 10 тысяч человек.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, заседание российской украинской комиссии по регулированию рыболовства в Азовском море было сорвано дебошем, который организовал депутат ВР, глава запрещенного в РФ меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.