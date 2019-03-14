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14.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Провокации, Украина
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Украина забыла о своих моряках – экс-советник Авакова

Киев вспоминает об арестованных ФСБ России украинских моряках и других заключённых только тогда, когда это выгодно президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом он заявил эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший советник главы МВД Украины Арсена Авакова и экс-боевик «АТО» Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вам (украинской власти – прим. ред.) было удобно, вы все кричали про этих моряков. Вы помните, когда нужно было ввести военное положение, на каждом телеканале: моряки-моряки-моряки, пленные-пленные-пленные. Как только это всё прошло, забыли про моряков. Сегодня 100 человек находится военнопленными. За 2018 год ни одного пацана не вернули домой. В этом виновата Украина, всегда ищите проблему в себе», – заявил Кива.

Напомним, ранее в Киеве заявляли, что план Петра Порошенко предусматривал гибель моряков в ходе попытки прорыва Керченского пролива.

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