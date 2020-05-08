Украина заманивает НАТО в русскую ловушку

08.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Призывы вице-премьера Украины Вадима Пристайко, подстрекающего НАТО и США к военному противостоянию с Россией на Черном море, могут обернуться большими неприятностями для покровителей киевского режима.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Пристайко, видимо, не очень хорошо понимает систему патрулирования Черного моря как таковую. Кто там может появляться, когда может, на сколько может заходить по конвенции Монтрё. И самое главное – он не понимает, что своих союзников просто загоняет в ловушку, потому что после того, как Россия полностью перевооружила все, что находится в Крыму, теперь Черное море – это внутреннее море, которое полностью простреливается насквозь», – заявил Шурыгин.

«Это провокационная политика Украины, которая хотела бы втянуть в противостояние между ней и Россией страны НАТО. Но мы видим, что корабли НАТО, все-таки, усиливают активность в черноморском бассейне. Поэтому наша задача – отслеживать эту активность и быть готовыми военными путями парировать угрозы, если они будут материализоваться», – в свою очередь считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В частности, это развертывание дополнительных противокорабельных береговых ракетных комплексов на побережье для того, чтобы полностью держать акваторию Черного моря под прицелом. Любой НАТОвский корабль должен чувствовать на себе наше внимание.

Плюс, развертывание дополнительных систем и комплексов ПВО. В частности, зенитных ракетных комплексов «Тор М2», которые обладают стопроцентной способностью поражения любых атакующих целей. «Тор М2» обеспечили безопасность нашей базы в Хмеймим, в Сирии от атаки боевиков с воздуха и, в принципе, очевидно, что дополнительные дивизионы «Тор М2», размещенные в Крыму, а также прикрывающие важнейшие объекты инфраструктуры России и города в приграничной полосе с Украиной – это тоже элемент страховки от непредсказуемых действий киевского режима», – перечисляет эксперт.