Украина запрещает российские СМИ, потому что панически боится правды – Поклонская

03.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти не хотят впускать в свое информационное пространство кого-то из России, потому что боятся правды о государственном перевороте в 2014 году на майдане и о нарушении фундаментальных прав человека, которые уже 6 лет осуществляет Украина, прекратив водоснабжение Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Вести Крым» заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине не хотят нас слышать, они не хотят, чтобы люди слышали нас, а я хочу донести правду до жителей Украины, я хочу сказать людям, проживающим там, чтобы они не боялись.

Я хочу рассказать, кто на самом деле государственный изменник и преступник, там, на Украине. Я их знаю, я возбуждала против них уголовные дела, и я хочу об это рассказать, но видите, как там, особого желания нет», – отметила она.

Также депутат Государственной думы рассказала, что направила письмо в ООН с перечислением фактов нарушений норм международного права, которые подписывала Украины и которые нарушила, перекрыв водоснабжение Крыма.

«Я решила письменно изложить все факты на доступном для понимания всех участников ООН английском языке, указала, какие нормы международного права были нарушены и нарушаются украинской стороной по сей день уже 6 год, в связи с перекрытием подачи воды в Крым.

В письме я прошу принять необходимые меры, чтобы эти нарушения международного права и фундаментальных прав человека были устранены. и на украинскую сторону международная организация как-то повлияла и также члены этой организации», – заявила Поклонская.

Напомним, депутат Госдумы Наталья Поклонская направила обращение в ООН с жалобой на Украину, отказывающуюся прекращать водную блокаду Крыма.