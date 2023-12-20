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Украина запустила работу морских портов, наплевав на предостережения России о том, что все идущие в них суда будут рассматриваться как способ доставки оружия ВСУ. Более того, объемы вывоза продукции по этому маршруту уже превысили времена «зерновой сделки».

Об этом пишет газета The New York Times, подчеркивая, что работающий без оглядки на Россию «зерновой коридор» уже позволяет Киеву вывозить зерно, несмотря на блокаду границы польскими автоперевозчиками.

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По данным газеты, «337 судов загрузились в украинских портах и прошли через коридор с момента его запуска в сентябре, или около 112 судов в месяц».

Более того, утверждается, что «Украина ежемесячно экспортирует через этот коридор 3,2 миллиона тонн продуктов, по сравнению с 2,7 тоннами в соответствии с соглашением, поддерживаемым ООН».

«Черноморский коридор уже имеет значительные положительные последствия для украинской экономики и, вероятно, станет одним из ключевых факторов роста в следующем году», – цитирует газета Елену Билан, главного экономиста киевского инвестиционного банка Dragon Capital.

В публикации отмечается, что «торговля через коридор, вероятно, с лихвой компенсировала экономические потери, вызванные пограничной блокадой… общий экспорт Украины вырос почти на 500 миллионов долларов с октября по ноябрь».

Более того, «экспорт товаров через коридор может вырасти до 7 миллионов тонн в месяц по сравнению с прогнозируемыми 5 миллионами тонн в декабре», и «экспорт дорогостоящей продукции может частично переориентироваться с перекрытых дорог на морские порты».

«Украина зарабатывает дополнительные деньги, в том числе для бюджета, который финансирует вооруженные силы», – радуется украинский экономист Андрей Клименко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что значительная часть черноземов Украины скуплены Западом, и именно в его интересах вывозится зерно за границу.