Украина затрещала по швам

27.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Набирающие обороты с приближением выборов скандалы и взаимная грызня в украинкой власти на фоне отсутствия моральных предохранителей и полностью дискредитированной правоохранительной системы могут привести к новой эскалации насилия и кровопролитию на Украине.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На днях на Украине разразился новый скандал – экс-депутат Верховной Рады Давид Жвания заявил, что готов дать показания против Порошенко, Турчинова, Яценюка и других организаторов майдана. Взамен он попросил генпрокурора гарантировать ему безопасность, поскольку имеет основания опасаться за свою жизнь.

Это уже не первое видео, в котором бывший соратник рассказывает о коррупционных схемах Порошенко. В этот раз Жвания затронул «сакральную тему» майдана, открыто назвав его государственным переворотом, целью которого был захват власти и обеспечение контроля над денежными потоками.

Интересным является и сам факт «каминг-аута» Жвании. Налицо очередной вираж на украинском политическом треке, связанный с предстоящими местными выборами», – заявил Муратов.

Он отметил, что Украина как государственное образование трещит по швам, а потому Владимир Зеленский и его «слуги», осознавая опасность центробежных тенденций, используют все доступные механизмы для борьбы с политическими оппонентами, что практически не отличает их от предшественников.

«Тем не менее, глубокое разочарование избирателей в пане Зе из-за невыполненных обещаний, продолжающихся губительных реформ и ухудшающейся экономической ситуации не оставляет «Слугам народа» шансов на честную победу. А это значит, впереди – очередные фальсификации и скандалы, взятки и уголовные дела…» – добавил общественник.

«И все бы ничего в этой непрекращающейся борьбе за власть, но на Украине давно сняты моральные предохранители и полностью дискредитирована правоохранительная система, что грозит эскалацией насилия и кровопролитием.

К какого рода преступлениям способно привести вооруженное противостояние, Донбасс знает не понаслышке. Материалы Украинского народного трибунала, собранные в ДНР и ЛНР, хорошо дополнят дела против Порошенко, Турчинова, Яценюка и прочих подобных им Зеленских», – подытожил Муратов.