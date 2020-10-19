19.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Украина завалила внедрение ракеты «Нептун», которой грозила России


На Украине провалили закупку распиаренных ракетных комплексов «Нептун», которые по задумке украинских военачальников способны бить вглубь территории России.

Об этом в кулуарах Верховной рады заявил лидер парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в казне не нашлось нужного количества средств на закупку «Нептунов».

«В тех условиях, в которых находятся украинские противовоздушные силы, украинская авиация, украинский флот, единственный способ обезопасить наше море – и Черное, и Азовское от посягательств России – это поставки противокорабельных крылатых ракет «Нептун», о которых очень много говорили, которые прошли успешные испытания и которые украинские производители, в частности предприятие «Луч» способно производить.

«Луч» заявил, что он готов их производить, Министерство обороны сказало, что готово брать это на вооружение, деньги на это были выделены. Но мы можем говорить о том, что программа по «Нептуну» выполнена в этом году не будет.


В начале года говорили о трех дивизионах, это минимально необходимое количество для того, чтобы закрыть наш берег от кораблей, потому что других средств сдерживания кораблей у нас нет. Потом говорили о дивизионе, который якобы будет поставлен на вооружение до конца года.

На сегодняшний день в лучшем варианте сможем поставить лишь одну батарею, и то, если это будет делаться впопыхах для того, чтобы мы успели это сделать. Потому что сумма, которая необходима для этого, – в десять раз меньше, потому что все необходимые процедуры вовремя не были сделаны», – заявил Рахманин.

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