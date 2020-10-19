Украина завалила внедрение ракеты «Нептун», которой грозила России

19.10.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине провалили закупку распиаренных ракетных комплексов «Нептун», которые по задумке украинских военачальников способны бить вглубь территории России.

Об этом в кулуарах Верховной рады заявил лидер парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в казне не нашлось нужного количества средств на закупку «Нептунов».

«В тех условиях, в которых находятся украинские противовоздушные силы, украинская авиация, украинский флот, единственный способ обезопасить наше море – и Черное, и Азовское от посягательств России – это поставки противокорабельных крылатых ракет «Нептун», о которых очень много говорили, которые прошли успешные испытания и которые украинские производители, в частности предприятие «Луч» способно производить.

«Луч» заявил, что он готов их производить, Министерство обороны сказало, что готово брать это на вооружение, деньги на это были выделены. Но мы можем говорить о том, что программа по «Нептуну» выполнена в этом году не будет.

В начале года говорили о трех дивизионах, это минимально необходимое количество для того, чтобы закрыть наш берег от кораблей, потому что других средств сдерживания кораблей у нас нет. Потом говорили о дивизионе, который якобы будет поставлен на вооружение до конца года.

На сегодняшний день в лучшем варианте сможем поставить лишь одну батарею, и то, если это будет делаться впопыхах для того, чтобы мы успели это сделать. Потому что сумма, которая необходима для этого, – в десять раз меньше, потому что все необходимые процедуры вовремя не были сделаны», – заявил Рахманин.