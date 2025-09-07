Украина заявляет, что Россия установила новый рекорд по массовости атаки

В Киеве заявили, что Россия минувшей ночью запустила уже более 800 ударных дронов по целям на Украине.

А ведь буквально несколько недель назад бандеровцы были шокированы «рекордным» числом в 500 беспилотников – однако «разорванная в клочья» экономика позволила ВС РФ и далее нарастить объем ударов.

Сами украинские источники признают, что вскоре обыденным числом станет атака тысячей БПЛА за ночь.  Такая массовость обесценивает дефицитные НАТОвские установки ПВО, которые Запад передает режиму в Киеве – система защиты просто перегружается и не может защитить цели,  и их разносят русские «Герани».

«Обиженные воют, что переговоров о мире точно теперь не будет. Полностью их поддерживаю, ибо чубатых ждëт только безоговорочная капитуляция!» – отмечает публицист Алексей Суконкин.

