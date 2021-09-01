Украина жаждет «навариться» на афганских беженцах, наплевав на переселенцев Донбасса

01.09.2021 18:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на проблемы «внутренних переселенцев», украинские власти хотят «провернуть» турецкий финт с сирийскими беженцами, предоставив убежище афганцам, чтобы США или ЕС оплачивали их пребывание на Украине.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос звучит так: мы берём на себя ответственность и обязательства взять беженцев, именно беженцев, мы не говорим об эвакуации наших граждан, потому что мы деньги берём у ЕС, потому что мы обязаны или они нам за это что-то дадут или пообещают?» – спросила ведущая.

«Это наши расходы, никто нам за это не платит, – ответил генерал-майор юстиции, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк. – А у нас мало переселенных лиц, которые без дома, без работы и без денег?»

С ним не согласился украинский политолог Алексей Якубин, который предположил, что, таким образом, украинские власти попытаются выслужиться перед Западом, приняв значительную часть беженцев, притом, что Европа и США должны будут финансировать их содержание.

«Наша власть накануне визита (Зеленского в США – ред.) хотела сделать такую конфетку, подсластить США – смотрите, мы принимаем из Афганистана беженцев. Что мы за это получим? Я не исключаю, что дальше власть рассчитывает, что США или ЕС будут выделять деньги на беженцев из Афганистана, чтобы они остались тут, а не ехали в страны ЕС, так же было в Турции с сирийскими беженцами, когда Европа платила», – напомнил Якубин. «Это пока что несколько сотен людей. Давайте посмотрим, что будет дальше, потому что в ЕС уже начали считать, сколько людей может приехать из Афганистана. Они говорили о трёх миллионах, минимум, которые покинут Афганистан. Часть из них осядет в прилегающих странах, но несколько миллионов пойдёт в Европу или на Запад. Я уверен, что меньшинство доедет до США, по географическим причинам, то есть, они будут в нашем регионе», – добавил политолог.

Отметим, в Киеве уже звучало мнение, что Киев цинично пиарится на афганцах, пока переселенцы из Донбасса чувствуют себя на Украине людьми второго сорта.