Украина живет не лучше, чем блокадные ЛДНР: Взгляд из Киева

01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Коммунальная плата, которая на Украине выше, чем в Германии, «съедает» разницу в заработках жителей Украины и ЛДНР.

Об этом yotube-каналу PolitWera заявил собкор «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже на фоне Донецка и Луганска Украина не выглядит лучше в плане социальных гарантий, то есть уровня жизни, – рассказал эксперт. – Зарплаты, может быть, выше, но благодаря диким и нереальным коммунальным тарифам, которые выше, чем в Германии… Коммунальные тарифы «съедают» разницу между Донецком и Луганском с одной стороны и с Киевом с другой».

Ранее стало известно, что, несмотря на предвыборные обещания Зеленского и его команды снизить тарифы, население Украины стало платить за энергоресурсы ещё больше.