Украинцам хотят вдолбить в голову мысль о грядущей победе над Россией

27.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина не имеет четкой стратегии победы над русскими, а потому это понятие должно регулярно фигурировать в СМИ.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявила руководитель проекто спонсируемого западными структурами Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, отвечая на вопрос, что нужно Украине для победы в противостоянии с Россией.

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«Войну можно выиграть или проиграть. Надо иметь четкую картину победы. Сейчас не вижу даже стратегии. Отвод войск в обход договоренностей отбросили нас назад. Планы создания консультативного совета, заявления о возможном подачи воды в Крым – это тестирование общества на готовность к болезненным компромиссам», – говорит эксперт.

По ее словам, для украинца, который получает информацию из телевизора, такие разговоры размывают смысл войны.

«Скандальные интервью Гордона с Гиркиним и Поклонской относятся к концепции примирения и легализации этих лиц в публичном пространстве. Это не способствует возникновению картины победы в сознании людей. Само слово «победа» должен фигурировать в наших медиа чаще», – резюмировала Кучеренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», последняя социология показала, около половины украинцев верят, что в будущем их страна победит Россию.

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