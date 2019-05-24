Украинцам придется снять розовые очки и протрезветь – Карасев

24.05.2019, Киев, Максим Карпенко

На 29-м году независимости Украина все еще не стала «взрослой», и при президенте Владимире Зеленском населению страны придется поумнеть.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, украинцам, в большинстве проголосовавшим за Зеленского на президентских выборах, пора снимать «розовые очки».

«Это выбор народа и его надо уважать. Я уважаю тех, кто голосовал за нового президента, это выбор народа. Но, тем не менее, чтобы мы не жили в розовых очках – нам придется еще повоевать, протрезветь, поумнеть и стать взрослой страной. Это все еще периоды детства. Это детство, отрочество юность и так далее. Мы еще не взрослые – дети… Ситуация достаточно серьезная», – заявил Карасев.

Ранее Карасев заявлял, что антироссийские заявления команды президента Владимира Зеленского и его лично – это элементы «обязательной программы», которые необходимо выполнить, чтобы не потерять поддержку на Западной Украине и в среде националистов.

Также Карасев призывал брать пример с президента Турции и просить прощения у России.