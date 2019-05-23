Зеленского попустит после «обязательной антироссийской программы» – Карасев

23.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Антироссийские заявления команды президента Владимира Зеленского и его лично – это элементы «обязательной программы», которые необходимо выполнить, чтобы не потерять поддержку на Западной Украине и в среде националистов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, после того как эта «обязательная программа» будет закончена, позиция новой украинской власти сменится на более рациональную.

«Какие-то коррекции будут. Это запрос тех избирателей, которые выбрали новую власть. Если они не будут этого делать, там они не найдут своих избирателей, на той стороне, там, где Вакарчук, Порошенко и так далее. А тут могут потерять. Я думаю, что пока это маневры. Знаете, иногда надо фигуристам откатать обязательную программу, а потом уже произвольная идет.

Что такое обязательная программа – ну сказать «агрессор», «Северный поток – плохой», еще какие-то вещи сказать, которые нравятся вроде бы всем. А потом уже за обязательную программу получаем хорошие оценки и дальше уже произвольная программа. Уже там по-серьезному будет. Я думаю, какая-то коррекция будет», – заявил Карасев.

Ранее новый секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что на своей недавней встрече с представителями США Зеленский попросил их усилить санкции против России в ответ на решение о выдаче российских паспортов населению республик Донбасса.

Данилюк также отметил, что американские санкции могли бы касаться строительства газопровода «Северный поток-2», который не выгоден Украине.