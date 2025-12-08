«Украинцам придётся согласиться на любую сделку» – постпред США при НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что Украина всё ещё продолжает воевать, ей придётся подписать мирное соглашение.

Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Считаете ли вы, что есть риск, что сделка с Россией на данном этапе вознаградит ее за захват территории силой?», – спросила ведущая.

«Нет, я так не думаю, потому что в конечном итоге любая сделка должна быть согласована обеими сторонами, при посредничестве США, конечно. Виткоф и Кушнер только что вернулись из Москвы. И я думаю, что так работают переговоры, так работает челночная дипломатия. И это, наверное, наш лучший шанс. Мы ближе к миру, чем когда-либо», – сказал Уитакер.