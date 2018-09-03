Украинцам сообщили ужасную новость о ценах на газ

03.09.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина стала заложником европейских тарифов на газ, а потому украинцы будут вынуждены платить по 14 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Промышленность будет получать, финальная цена с транспортом, 14 100 – это верхняя планка и 13 100 – нижняя, плюс минус 20 гривен. Это тот маяк, от которого будет отталкиваться МВФ, когда будет идти речь о том, что нужно выровнять цены», – сообщил эксперт.

Он рассказал, что МВФ будет приравнивать цены на газ для населения к тарифам для промышленности.

«Равнять нужно по промышленности. Равнять будут по верхней планке. Я не помню, чтобы у нас равняли по нижней планке. Брать будут за основу – 14 тысяч и выше. А с курсом гривны вопросы. Что это будет к концу сентября-началу октября, какой курс будет. Цены на европейских рынках идут вверх», – отметил он.

Также, эксперт добавил, что Украина стала полностью зависима от европейского газа, который Европа покупает у Российской Федерации.

«Когда мы говорили об уходе от зависимости от российского газа, мы пришли к 100% зависимости от европейского, так называемого европейского реверсного газа. То есть наши цены на газ полностью привязаны к европейскому рынку. Любая биржа по своей сути спекулятивна и, естественно, это будет отражаться на внутренних тарифах. 14 тысяч», – констатирует Землянский.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» цитировал экс-министра ЖКХ Украины, который рассказал, что решение о повышении тарифов на газ было принято ещё в марте 2017 года постановлением №187 Кабинета министров Украины.