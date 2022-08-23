Украинцам устроили день «зеленого» памперса

Новости Украины

Накануне годовщины своей незалежности украинская столица охвачена паническими настроениями. В первую очередь, истерит и порождает их сама власть. Поскольку очень боится возмездия за все учиненные нею в последнее время кровавые злодеяния и теракты.

Истерит, но тут же требует от сограждан соблюдать спокойствие и не поддаваться на «фейки» и «провокации российских ИПСО» (информационно-психологические операции – В.П.).

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Все это порой выглядит просто анекдотически. СБУ рассылает абонентам мобильных сетей смс-писульки со строгими запретами в эти «праздничные» дни массово собираться, делать фото – и видеосъемки, и все такое прочее. Мол, с целью предотвращения передачи информации о местах торжеств для возможных обстрелов со стороны союзных войск. По улицам шастают усиленные патрули в поисках неблагонадежных и «коллаборантов». А тем временем по провластным СМИ и пабликам гуляет та самая информация с точным указанием «небезопасных» мест.

«Мужчина, ссылаясь на информацию из разведки, пишет координаты мест, по которым в ближайшее время будут нанесены ракетные удары, – причитает ресурс Киевской администрации. – Пять из семи мест в этой «информации» находятся на Киевщине. Также распространяются по соцсетям координаты школы Чистяковской и Азовской военной школы на проспекте Победы… Со своей стороны, хотим указать, что любые «координаты возможных обстрелов», которые вы видитев соцсетях, это ИПСО врага».

Опаньки, скажете вы. Где же логика? Строго призывают ни в коем случае не доверять распространителям «фейков» и тут же одновременно их цитируют, сообщая данные о местонахождении объектов. Да еще добавляют: «Но мы не можем 100% утверждать, что данное сообщение – фейк, потому что каждый клочок украинской земли сейчас под угрозой!».

Логика железная, что и говорить. Логика панического ожидания ответок за преступления. Именно она диктует хунте, которую явно колбасит от ужаса, «торжественно-праздничные» спичи, подобные тому, что выдал намедни советник главы офиса президента Украины Мыхайло Подоляк.

«РФ – архаичное государство, и она привязывает свои действия к определенным датам, – изрек Подоляк. – Россияне ненавидят нас, поэтому попробуют увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом списке».

В связи с чем, все праздничные мероприятия практически сведены до минимума. Работникам учреждений, которые размещаются в правительственном квартале Киева (офис президента, Верховная Рада, Кабмин, Нацбанк), предписано с 22 по 26 августа работать дистанционно из дому. Читай: Зеля, Шмыгло и Стефа со штатом обслуги будут наслаждаться «святом» в своих бункерах (скорее всего, возле комфортабельных сортиров, дабы успеть добежать в случае прилетов по «центрам принятия решений»). И оттуда же будут дистанционно подстрекать титульную нацию на «патриотические» подвиги. Не будут функционировать в обычном режиме также остальные государственные конторы – ЖЭКи и прочие.

23 августа на Украине отмечается день государственного флага. Того самого, желто-синего, который еще до распада СССР, в 1990 году, насильственным путем водрузили распоясавшиеся нацисты над Киевсоветом депутатов трудящихся. Сегодня двухцветные тряпки тоже висят на стенах госучреждений, возле блок-постов и некоторых супермаркетов. Вот, правда, выглядят они как-то уныло, совсем не вызывая вдохновения и радости от их созерцания.

«Ну а вообще, градус нагнетания ситуации вокруг нынешних праздничных дат повышен до предела, – констатирует события даже провластный ныне канал «Клименко-тайм». – С пугающими заявлениями отметились все ведомства, топ-политики и чиновники».

В этом нет ничего удивительного. Ибо пугливый тон своим укромарионеткам задают пупенмейстеры с берегов Потомака. Американский Госдеп призвал янки немедленно эвакуироваться из Украины ввиду того, что якобы «Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам в ближайшие дни». Об этом говорится на сайте посольства США в Киеве.

Правда, на сайте этого ведомства не сообщается, что уже долгое время ни Россия, ни ее союзники никаких ударов по Киеву не наносили. А лупят по мирным жителям Донецка, Артемовска, всего Донбасса, Крыма, Белгородской области и других территорий именно их нацистские выкормыши. Так же, как и совершают зверские теракты – в том числе, против ни в чем не повинной девочки Даши Дугиной.

Конечно, оборзевшая банда Зеленского до сих пор очень боится последствий. Но без них она наглеет все больше и больше. С каждым совершенным преступлением против человечности они ждут адекватной ответки – и дико радуются и торжествуют, когда она не прилетает.

-А может, давно уже пора врезать по всем этим центрам принятия решений? – в сердцах восклицает пожилой военный пенсионер Советской Армии Александр Александрович. – Да ущучить всю эту шваль бандеровскую, империалистическую, чтобы мокрого места от них не осталось?.. Читал я тут недавно в Фейсбуке, что такие удары будут бесполезными. Дескать, врежут наши, скажем, по минобороны, а там никого из сволочей нет, все начальники давно перепрятались. Но тогда два вопроса. Первый: а зачем надо было ждать, пока они перепрячутся? А второй: а если они там? Врезать надо и по Банковой, и по Грушевского, вот что я вам скажу! Вот только чтобы мирные не гибли…

Вполне вероятно, что те, кто могут, но не торопятся «врезать», как раз этим и озабочены: чтобы не гибли мирные люди. Тем-то они и отличаются от украинских головорезов и садистов, не щадящих никого. А тем временем «день прапора» прошел в Незалежной под эгидой полного идолопоклонческого восторга перед двухцветной тряпкой. Которая, кстати, в советское время была запрещена как символика гитлеровских коллаборантов, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

Эти тряпки разных размеров поразворачивали по разным городам и весям.

В Житомире – 30-метровую, а на горе Гурка в Закарпатье – аж 100-метровую. Отметились с аналогичным перформансом и в прикарпатском селе Старий Угринив, на родине упыря Бандеры.

Что касается Киева, то его жителей еще спозаранку по ТВ поприветствовал с «эпохальным» событием главком ВСУ Наев, заявивший, что-де «сейчас, во время российско-украинской войны, украинский флаг, пробитый насквозь осколками и пулями на передовых позициях… является символом…», ну и прочие дили-дили и трали-вали.

Все массовые мероприятия, как мы помним, отменили. Впрочем, ненадолго выполз из бункера и пафосно погундосил перед собственной охраной и подельниками фигляр, именуемый президентом. Коротко, пару минут. Торопился – видимо, памперс приспичило поменять.

Еще подсветку желто-блакитью организовали для монумента Родина-Мать. Вот и все торжества. Так что вполне логично назвать этот день не днем желто-синего прапора, а днем «зеленого» памперса.