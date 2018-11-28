Украинцам запретили снимать технику и солдат ВСУ

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Граждан Украины попросили хранить в тайне месторасположение военной техники и солдат ВСУ.

Об этом говорится в обращении Генштаба, опубликованном на официальном аккаунте ведомства в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там запретили украинцам снимать, фотографировать и раскрывать любые подробности передвижения военной техники и личного состава Вооруженных Сил.

«Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обращается к гражданам Украины с просьбой не проводить фото-, видеосъемку, онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие: местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава; движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава», – говорится в сообщении.

Ранее на Украине ввели военное положение в ряде областей страны, граничащих с Российской Федерацией и Приднестровьем.