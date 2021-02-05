Украинцев душат очередным подорожанием продуктов

05.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Рост украинских зарплат и пенсий отстает от инфляции, которая в 2021 году составит 15-20% по продуктам питания.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас минимальная пенсия 1769, минимальная зарплата 6 тысяч, ее немного повысили. Естественно, что рост цен съедает все эти повышения. Если пенсия повышается на 80 гривен, то рост цен на продукты и тарифы существенно перекроет все это повышение. Потребительская корзина, естественно, сократится.

Непонятно, что делать с платежами за коммуналку. У нас уже кризис неплатежей. Есть масса странных законодательных норм, в том числе норма, которая приравнивает неплательщиков за коммуналку к злостным алиментщикам, а монополистов-поставщиков – к детям, брошенным отцом- неплательщиком. Нужно смотреть, дойдет ли Верховная рада до принятия этого законодательства.

В этом году у нас запланировано где-то до 10% инфляции. Думаю, по продуктам будет выше, процентов 15-20. По предметам роскоши, по бриллиантам роста не будет, и это в сумме дает запланированные 10% инфляции.

Поэтому можно говорить о 15-20-процентном росте. Отдельные продукты могут расти быстрее или медленнее», – говорит Плотников.