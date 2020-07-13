Украинцев начали сгонять с обработанной ими земли

13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

В связи с принятием закона о продаже сельскохозяйственной земли по всей Украине начались рейдерские захваты обработанных участков, с которых уже пора снимать урожай.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила бывшая премьер-министр Украины, депутат украинского парламента Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за последнюю неделю объехала сельские ОТГ, и посмотрела, как живут люди. И благодаря закону о продаже сельскохозяйственной земли, сейчас массово начали сгонять людей с земли. Можете себе представить – люди посеяли огороды, и прямо с посеянными огородами у них забирают землю. Это Черниговская область, Парафиевская ОТГ. Это уже выходит за все рамки. Кстати, понятно, кто это делает.

Также Кировоградская область, Знаменский район. Несчастные 500 гектаров земли коллективно обрабатывается. Сейчас их заблокировали силовые структуры. Сыплется пшеница, но людей сгоняют с земли и забирают урожай силовые структуры – областная прокуратура и областной прокурор», – возмутилась Тимошенко.

Напомним, ранее руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что закон о продаже земли обречёт Украину на нищету, массовый голод и социальные бунты.