Украинцев обманом пытаются заставить голосовать за Порошенко

21.04.2019, Ужгород, Владимир Гладков

Жители Ужгорода массово получают анонимные смс-сообщения, которые сообщают о якобы измененной процедуре голосования, согласно которого нужно ставить отметку возле инициалов кандидата, которого избиратель не поддерживает.

Об этом сообщает местное издание «Про Запад», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В окружную избирательную комиссию №68 обращались избиратели с претензиями, что им приходят смс-сообщения и сообщения в Viber о том, что согласно новым правилам, ставить отметку в бюллетене нужно не за того кандидата, которого поддерживаешь, а рядом с фамилией того кандидата, которого не поддерживаешь.

По словам юриста ОИК №68 Александра Волосянского, сегодня к обеду к ним обратились около 10 человек с такой проблемой. Члены ОИК пытались разъяснить избирателям, что процедура голосования не изменилась, и голосовать нужно так же, как раньше», – говорится в сообщении.

Также о подобной провокации сообщили жители Херсона, передает местное издание «Новый день».

По их словам, на Центральном городском рынке появилась группа агитаторов, которые рассказывали покупателям и продавцам, что во время голосования якобы нужно ставить в бюллетене отметку возле фамилии того кандидата, против которого собираешься голосовать. Отмечается, что такой беседы позвонила в полицию, однако к моменту приезда правоохранителей провокаторы успели ретироваться.

Отметим, что, согласно просочившимся в открытый доступ данным экзитполов, действующий президент Порошенко с треском проигрывает комику Зеленскому.