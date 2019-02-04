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04.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЖКХ, Политика, Украина, Финансы
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Украинцев ожидает очередное удушение газом

Соглашение о повышении цены на газ для населения подписано украинской властью с МВФ, но его не переводят с английского, чтобы о документе знало как можно меньше людей.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше правительство, наш президент, правящая коалиция страну отдали во внешнее управление. Сейчас опубликован на 111 страницах, правда, только на английском языке – на украинский не переводят, потому что не хотят, чтобы украинцы прочитали, – отчет Международного валютного фонда, где четко записано, что в мае нас ожидает еще одно повышение цены на газ. Но в то же время в этом отчете, согласно меморандуму, заключенного правительством, президентом и парламентом с МВФ, должны быть заморожены социальные выплаты», – заявил Мосийчук.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что цены на газ для населения не соответствовали действительности, а повысив их, украинское правительство поступило правильно.

«ПолитНавигатор» писал также, что к 2020 году газ на Украине подорожает.

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