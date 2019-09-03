Украинцев превращают в быдло, способное лишь ставить подписи

03.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый министр образования Украина Анна Новосад, опубликовавшая в соцсети изобилующий грамматическими ошибками текст, пришла во власть прямо с майдана.

Об этом пишет «Российская газета», отмечая, что критики предъявляют молодому министру слишком много требований, поскольку она ни дня не работала в школе или вузе, по специальности – политолог, а во власть пришла прямо с майдана.

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«Так, сразу после госпереворота Новосад назначили советником министра образования – тогда им был известный апологет Бандеры Сергей Квит, а после его скандального ухода с поста Новосад стала главой «директората стратегического планирования и евроинтеграции» министерства», – отмечается в публикации.

Именно в тот период, полагает издание, ей пришлось вспомнить украинский язык, поскольку до этого в течение минимум пяти лет чиновница почти не бывала дома, проходя стипендиальные программы и курсы в Канаде и Голландии на деньги фонда «Открытое общество», спонсируемого Джорджем Соросом.

«Поэтому задача Новосад – воспитывать «людей мира», или идеальных потребителей, способных только читать ценники и подписываться под кредитными договорами. Начало этим планам, путем облегчения до полного примитива школьной программы, положила предшественница Новосад на посту Лилия Гриневич, такая же стипендиатка Сороса», – резюмирует газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Новосад опубликовала текст со множдеством ошибок, после чего киевский юрист Татьяна Монтян назвала нового министра «тупой пи@дой».