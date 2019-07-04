Украинцев призвали не допустить в парламент «вонючую партию Порошенко»

04.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Провал партии Петра Порошенко на выборах в Верховную Раду должен стать прологом к наказанию уходящей правящей верхушки за все преступления, совершенные в предыдущие пять лет.

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Верховной Рады прошлых созывов от Херсонской области Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня этот мерзкий негодяй поменял название своей вонючей партии «Порошенко – Потрошенко» на «Европейскую солидарность». Просто циничный негодяй. Он даже Европу решил обмазать в кровь своими вороватыми ручками. Я понимаю, что идут досрочные выборы. Нам эту мерзость допустить в парламент никак нельзя! Итак, пришел в президенты – обещал мир на Донбассе…

При нем разбился самолет МН-17. Погибших – 298 ни в чем не повинных человек. На Порошенко свыше 200 ни в чем не повинных убитых детей Донбасса, свыше 13 тысячи погибших людей и без вести пропавших. Разрушены тысячи домов в селах, городах, районах. На его совести блокада Крыма, продуктовая, водная, энергетическая, транспортная. Именно он стоит за планомерным геноцидом Донбасса. Именно он подверг к опасной черте блокирование Крыма. Это его «заслуга», что Крым и Донбасс ушли из состава Украины.

Но этот мерзкий человек не остановился на этом страшном беспределе. Он самый настоящий мародер! Он грабил армию. Продавал по завышенным ценам, со своих частных предприятий, бракованную военную технику, оружие, корабли и другое. Одним словом, ему плевать на ВСУ! Он просто считал и считает воинов армии пушечным мясом, на которых можно делать просто баснословные деньги.

Именно этот кровавый президент-коррупционер стал самым богатым человеком Украины. При его правлении свыше 13 миллионов человек покинуло Украину. При нем и его тупоголовой команде смертность населения Украины увеличилась в разы. При его, так называемой «пенсионной реформе» мы увидели голодающих пенсионеров. Именно при его правлении пенсии обесценились и старикам не за что платить за коммунальные услуги.

Именно при этом неадекватном президенте его «медицинская реформа», которую он так рьяно поддержал, тысячи нормальных профессионалов в медицинской сфере покинуло Украину и никогда больше не вернется. При так называемой «медицинской реформе», появились болезни, которые уже давно были даже забыты в стране. При этой «реформе» люди стали умирать именно в больницах из-за халатного к ним отношения.

При правлении этого звероподобного человека у нас появились политзаключенные. И их уже свыше четырех с половиной тысяч человек. Его «заслуга» в том, что у нас появились тюрьмы смерти, пытки, карательный орган СБУ, т. е. секретные тюрьмы. Можно сказать «Гуантанамо-2». При этом самом страшном в мире человеке, на территории Украины, без вести пропадают люди. Именно при нем расцвела торговля детьми, человеческими органами и девочками для сексуальных утех…

Даже в духовность, веру влез, расколов ее на две части, создав свою частную, никем не признанную политическую церквушку, ПЦУ, со своими лжепатриархами», – перечислил Журавко достижения экс-президента.

По мнению политика, единственное место, куда должен попасть Порошенко – тюремный карцер.

«Этот человек и его партия «Европейская солидарность» не должны попасть в парламент Украины! Его место в тюремном карцере! Как в тюрьме Гуантанамо, которую построили американцы. Притом – пожизненно. Уверен, что над этой мерзостью, а я его даже человеком не хочу называть, состоится справедливый суд, как это было на Нюрнбергском процессе в 1946 году! Рано он себя почувствовал «мессией» Украины. И перед Богом, на высшем суде, Порошенко понесет наказание за отобранные жизни, за устроенный им для людей ад на земле», – отметил Алексей Журавко.

Напомним, ранее экс-депутат высказывал мнение, что Владимир Зеленский, отказываясь, вопреки предвыборным обещаниям, предпринимать решительные действия по прекращению войны в Донбассе, добьется того, что, как и его предшественник Петр Порошенко, получит прозвище еще одного «кровавого» президента Украины.