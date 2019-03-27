Украинцев заманивают на выборы старыми сказками

27.03.2019, Славянск, Владимир Гладков

Участие жителей Украины в предстоящих президентских выборах якобы поможет вступить в ЕС и НАТО.

Такое заявление в эфире телеканала «С-Плюс» сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«31 марта – это не просто про выборы в Украине, это на самом деле про общую ситуацию в Европе. Россия сейчас вкладывает бешеные деньги, чтобы дестабилизировать Украину, чтобы показать всему миру, что здесь сплошная «зрада», украинцы ни на что не способны, и Украина, как нация, не состоялась.

Поэтому я прошу вас всех: придите и проголосуйте, проголосуйте за Украину в Европейском союзе и НАТО, потому что иначе мы снова будем под оккупацией. Мы знаем, и вы прекрасно знаете, что происходит через линию соприкосновения, в каких условиях живут наши украинские граждане. Мы должны вернуть свои земли, но вернуть их может только успешное европейское государство», – сказал министр.

Напомним, ранее Владимир Омелян признал, что на Украине нет большого потока иностранных туристов потому, что за рубежом эту страну считают страшной и дорогой.

Также украинский дипломат и экс-спикер МИД Василий Филипчук констатировал, что Украина стремительно теряет союзников на Западе – сегодня принять «незалежную» в круг своих друзей готовы не более 5-6 европейских стран.