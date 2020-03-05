Украинcкие патриоты попали в сирийскую ловушку

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Поддерживая турецкую интервенцию в Сирии, украинские националисты проявляют двойные стандарты – ведь именно они возмущаются поддержкой Россией республик Донбасса в схожей ситуации. Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, Украина по отношению к России является таким же более слабым соседом, как Сирия по отношению к Турции.

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«Если мы посмотрим на роль Турции в сирийском конфликте, то она абсолютно идентична той роли, которую играет Россия в отношении Украины. Есть сильное, мощное государство, которое является региональным центром силы, есть слабый сосед, который проводит политику недружественную этому центру силы, есть достаточно большая и мощная оппозиция внутри этого слабого соседа. В том числе, вооруженная, радикальная. Эта оппозиция имеет свои какие-то базовые регионы, граничащие с центром силы, и естественно, этот центр силы пытается защитить своих и, по возможности, наказать недружественного соседа.

Когда украинские патриоты поддерживают Турцию, говоря, что «Эрдоган молодец, давай дави, Реджеп, бомби, дави танками и так дальше», то фактически этим они оправдывают российскую интервенцию на Украину. Ведь, по сути, оправдывая действия Турции в Идлибе, очень сложно каким-то образом отрицать или возмущаться, протестовать против аналогичных действий России на Донбассе.

При том, что, если говорить честно, то действия России на Донбассе по своей жесткости, откровенности и последовательности очень серьезно уступают тем действиям, которые Турция ведет в сирийском Идлибе или на севере Алеппо, провинции Хасаке», – заявил Белашко.

Ранее украинские националисты заявили, что президент Владимир Зеленский мог бы, согласовывая свои действия с Анкарой, нанести удары России, воспользовавшись тем, что Москва занята кризисной ситуацией в Сирии, где возникла угроза столкновений с армией Турции.